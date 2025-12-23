На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Рютте назвал абсолютную гарантию НАТО в Европе

Рютте: ядерный зонтик США является гарантией для европейских союзников по НАТО
Global Look Press

Ядерный зонтик США — абсолютная гарантия для европейских союзников по НАТО. Об этом заявил генсек альянса Марк Рютте в интервью агентству DPA, передает ТАСС.

«Когда речь идет о ядерном сдерживании, американский ядерный зонтик — наша абсолютная гарантия, и это не изменится», — сказал Рютте, отвечая на вопрос, нужно ли европейским членам НАТО усилить свой ядерный потенциал сдерживания.

Он отметил, что некоторые страны обладают собственным ядерным потенциалом и в этом направлении ведется сотрудничество.

Для США приоритетами являются безопасная Европа, сильное НАТО и тесное сотрудничество с европейскими членами блока, добавил генсек.

В ноябре Рютте заявлял, что НАТО будет сильнее подчеркивать собственный ядерный потенциал для более убедительного сдерживания противников. Он также обвинил Россию в том, что она использует «опасную и безрассудную ядерную риторику».

Ранее глава МО ФРГ Писториус заявил, что не верит в возможную войну РФ с НАТО.

