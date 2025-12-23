Россиянина осудили за финансирование экстремистской деятельности

В Адыгее суд вынес приговор в отношении жителя Майкопа за финансирование экстремистской деятельности. Об этом сообщили в республиканском СК.

«Житель города Майкопа с целью поддержания деятельности некоммерческой организации, признанной в РФ экстремистской, перевел на расчетный счет этой организации денежные средства», — говорится в сообщении.

Мужчину приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.

Недавно в Дагестане осудили подростка за призывы к терроризму, его приговорили к штрафу. В одном из мессенджеров он создал закрытый канал, где призывал к вооруженной борьбе и оправдывал терроризм, преступление выявили сотрудники ФСБ. Юноша признал вину и раскаялся.

До этого в Самаре по делу об участии в экстремистском объединении футбольных фанатов «The Opposition Young Supporters» (организация запрещена в России) был заключен под стражу бывший сотрудника прокуратуры.

Ранее пожилой петербуржец отправил деньги экстремистской организации и стал фигурантом дела.