Стало известно, зачем Трамп создает «золотой флот» США

Американист Ярыгин: Трамп строит золотой флот, чтобы дать сигнал Китаю
Naval Sea Systems Command

Заявление президента США Дональда Трампа о строительстве «золотого флота» линкоров «класса Трамп» говорит о намерении США «разогреть» свою оборонку, а также дать сигнал Китаю во внешней политике. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог-американист Григорий Ярыгин.

«Это все посыл Китаю, но насколько он будет реализован, этот посыл, я, честно сказать, сомневаюсь просто потому, что это стиль Дональда Трампа пообещать много, начать тратить средства, что в интересах американской экономики. Ну а дальше? Уже на самом деле, это не его вопрос через три года», — отметил эксперт.

Аналитик напомнил, что Китай строит новые корабли, и Соединенным Штатам приходится в таких условиях «ответить тем же» Пекину.

По мнению Ярыгина, вопрос о строительстве нового «золотого» флота США был пролоббирован американским военно-промышленным комплексом. При этом сам Трамп заявлением о запуске масштабной программы строительства линейных кораблей показывает, что хочет «держать американскую оборонку на коротком поводке, предлагая госзаказы.

Как отметил собеседник, есть вероятность, что Соединенные Штаты вовсе не построят того количества кораблей «золотого флота», которое желают, поскольку строительство флота – «очень длительный процесс».

Трамп объявил о запуске масштабной программы строительства линейных кораблей «класса Трамп». По его словам, это будут самые большие из когда-либо построенных кораблей. Действительно ли это так и почему «золотой флот» президента США готовится к битвам давно минувших эпох — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

США намерены построить два линкора «совершенно нового класса», которые, как заявлено, станут крупнейшими надводными боевыми кораблями в истории американского флота.

Ранее на Западе рассказали, что США не смогут построить новые боевые корабли в срок.

Второй срок Трампа
