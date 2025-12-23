На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Поплавская возмутилась сериалу про ведьм в Химках

Актриса Поплавская обвинила сериал «Химкинские ведьмы» в пропаганде оккультизма
Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Яна Поплавская в Telegram-канале возмутилась выходу сериала «Химкинские ведьмы».

Поплавская обвинила проект в открытой пропаганде символов и практик, связанных с магией и оккультизмом. Актриса процитировала президента России Владимира Путина, который назвал оккультизм откровенным бредом.

Поплавская призвала запретить рекламу оккультных услуг по российскому ТВ, в СМИ и в интернете. Артистка заявила о необходимости поддерживать молодежь в стремлении к духовной чистоте.

«Государство должно заботиться о нравственном и духовном воспитании, чтобы не допустить того, чтобы темные силы разрушали семьи, устрашали и ослабляли нашу страну. Берегите себя и своих близких от этого мрака!» — заявила актриса.

Сериал «Химкинские ведьмы» рассказывают о трех аферистках, которые в один день получают реальный дар от уличной ведуньи. У женщин появились способности слышать мысли, видеть будущее и людей, которых уже не стало. Однако новые способности превратили жизнь девушек в ад, поэтому они приняли решение найти человека, способного забрать их.

Ранее Милонов возложил на депутатов вину за популярность «Битвы экстрасенсов».

