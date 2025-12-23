На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На подлете к Нововоронежу, где находится АЭС, сбили беспилотник

Губернатор Гусев: беспилотник сбит на подлете к Нововоронежу, где находится АЭС
Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник на подлете к Нововоронежу, где расположена атомная электростанция (АЭС). Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет», — написал глава региона.

Гусев добавил, что в Нововоронеже отменен режим непосредственной угрозы атаки дронов. При этом на всей территории региона сохраняется предупреждение об опасности атаки беспилотников, отметил губернатор.

В октябре в «Росэнергоатоме» сообщили, что украинский беспилотник попытался атаковать градирню Нововоронежской АЭС. Дрон был подавлен, но врезался в башню градирни действующего шестого энергоблока станции и сдетонировал.

Позже посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник опубликовал фото, на котором показаны последствия попытки атаки беспилотника ВСУ на Нововоронежскую атомную электростанцию в Воронежской области. На кадре показана башенная испарительная градирня действующего энергоблока.

Ранее российские ПВО сбили в небе над Воронежем 10 беспилотников.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
