«Русский пацанчик Горшков»: в Госдуме разрешили смотреть Гарри Поттера на Новый год

Милонов: Волан-де-Морт и другие враги Гарри Поттера напоминают лидеров западных стран
WarnerBros./Clobal Look Press

Просмотр фильмов о Гарри Поттере не помешает патриотам праздновать Новый год – главный герой напоминает «простого русского пацанчика», Гермиона – пионерку, а Рон цветом волос – «некоторых депутатов Госдумы». Об этом заявил в разговоре с «Газетой.Ru» заявил зампред комитета по защите семьи Виталий Милонов. По его мнению, враги Гарри Поттера напоминают европейских лидеров.

«Что мы не должны использовать, это такой квасной патриотизм. Чем мешает Гарри Поттер? По сути дела, это Гарри Горшков. Это, в общем, положительный персонаж достаточно, напоминающий простого русского пацанчика. А его друг Рон Уизли вообще напоминает даже некоторых депутатов Госдумы цветом волос. Нормальные ребята. Гермиона тоже абсолютно традиционно ориентированная, прекрасная девочка, отличница, напоминает пионерку. А кто враги Гарри Поттера? Безусловно, духовные прообразы Кайи Каллас и прочих негодяек европейской политики. Беллатриса Лестрейндж и прочие ужасные персонажи — Волан-Де-Морт, безусловно, ассоциируются в сознании каждого человека с лидерами западных стран. Так что хочется сказать, что Гарри Поттер не помешает никому из патриотов праздновать Новый год», — заявил он.

Милонов порекомендовал россиянам на праздники посмотреть мультфильм «Простоквашино» и призвал сохранять трезвость.

«Так что можно его [Гарри Поттера] посмотреть и «Один дома» — рассказ о вопиющей преступности в Соединенных Штатах, о том, как опасно ребенку быть. Посмотрите «Каникулы в Простоквашино» — совсем другое изложение. Как раз это правильный образ жизни для детей. Новый год главное праздновать и отмечать правильно, без преклонения, без всяких «тайных сант», Хэллоуинов и западных масонских переодеваний. Напиваться в Новый год нельзя, потому что напиваясь в Новый год в усмерть, ты, по сути дела, поешь оду хвалы Байдену», — сказал парламентарий.

Ранее стало известно, сколько россиян планируют покупку живой елки на Новый год.

