Зеленский заявил о появлении черновиков документов о завершении конфликта с Россией

Делегации Украины и Соединенных Штатов во время переговоров в Майами подготовили черновики документов по рамкам «для окончания» конфликта с Россией. Об этом написал глава государства Владимир Зеленский по итогам встречи с секретарем СНБО Рустемом Умеровым и начальником Генштаба Андреем Гнатовым в своем Telegram-канале.

По его словам, работа с представителями президента США Дональда Трампа прошла «продуктивно». На данный момент есть «подготовленные драфты нескольких документов», указал политик.

«В частности, есть документы по гарантиям безопасности для Украины, по восстановлению и по базовой рамке для окончания этой войны», — написал Зеленский.

До этого вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о прогрессе в переговорном процессе по урегулированию конфликта на Украине. Однако, по его словам, нельзя с уверенностью утверждать, что его удастся завершить мирным путем.

Вэнс отметил, что шансы на мирное урегулирование такие же большие, как и вероятность, что этого не произойдет. Политик добавил, что США продолжат переговоры с обеими сторонами конфликта, чтобы все-таки добиться мира.

Ранее Трамп оценил вероятность сделки между Россией и Украиной к Рождеству.