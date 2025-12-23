В российском аэропорту введены временные ограничения на полеты

В аэропорту Калуги введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Калуги (Грабцево) введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил представитель «Росавиации» Артем Кореняко в Telegram-канале.

По его словам, данная мера была необходима для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

Утром 23 декабря соответствующие ограничения вводились в аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса. К настоящему времени воздушные гавани работают в обычном режиме.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

Ранее в аэропорту Внуково девушка застряла в капсульном отеле.