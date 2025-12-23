На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Таиланд сохранит для россиян безвизовый режим на 60 дней в 2026 году

МИД Таиланда подтвердил сохранение безвиза для туристов из России
Day2505/Shutterstock/FOTODOM

Россияне смогут и в 2026 году посещать Таиланд без визы на срок до 60 дней. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря таиландского МИД Никондета Пхалангкуна.

Он отметил, что действующие правила безвизового пребывания для туристов пересматриваться не будут, а власти королевства по-прежнему рады путешественникам из России.

Комментируя усиление контроля со стороны иммиграционной полиции Таиланда за соблюдением иностранцами правил безвизового въезда, представитель МИД подчеркнул, что эти меры не направлены против граждан какой-либо конкретной страны. По его словам, в рамках борьбы с кибермошенничеством россияне не рассматриваются как цель подобных проверок.

Согласно данным министерства туризма Таиланда, в 2025 году страну посетили более 1,8 млн россиян. Это стало рекордным показателем и позволило России занять четвертое место по числу туристов среди всех национальностей. В 2024 году Таиланд принял 1,745 млн граждан РФ, повторив рекорд 2013 года.

В рамках безвизового режима россияне могут находиться в Таиланде 60 дней с возможностью платного продления еще на 30 дней. Оформить продление можно за одну-две недели до истечения срока штампа в любом офисе иммиграционной полиции за 1,9 тыс. батов ($60). После этого турист обязан покинуть страну, чтобы не нарушать иммиграционное законодательство.

Ранее стало известно о прогрессе по вопросу запуска карты «Мир» в Таиланде.

