Бойфренд Лены Перминовой стал «мистером Март» в календаре американского журнала

Модель Тарас Романов, стал «мистером Март» в календаре V Magazine
V Magazine

Манекенщик Тарас Романов, бойфренд модели Елены Перминовой, стал «мистером Март» в календаре американского журнала V Magazine. Фотографии календаря появились в социальных сетях.

Тарас Романов позировал фотографу Стивену Кляйну в нижнем белье.

Перминова 20 лет состояла в отношениях с миллиардером Александром Лебедевым. В декабре 2024 года модель призналась, что они расстались. По словам блогерши, им пришлось принять тяжелое, но необходимое решение. Бизнесвумен подчеркивала, что их отношения изжили себя. Однако экс-возлюбленные вместе отмечают дни рождения детей и периодически проводят время в одной компании.

Сейчас знаменитость состоит в отношениях с Романовым, который моложе нее на 10 лет. По мнению многих подписчиков модели, их отношения обречены и не продлятся долго. Перминова отмечала, что они не делают прогнозов на будущее, а наслаждаются друг другом в моменте.

Недавно Перминова улетела с детьми в Дубай.

Ранее звезда «СашиТани» устроила с детьми домашнюю фотосессию.

