России нужно сделать все возможное для признания Украины террористическим государством на фоне продолжения уничтожения формирований украинской армии в зоне СВО. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы Юрий Швыткин, говоря об ответе Москвы на убийство генерал-лейтенанта Фанила Сарварова 22 декабря.

«Убежден в том, что мы должны все делать возможное для того, чтобы на мировом уровне Украина была признана террористическим государством. Это первое. Второе. Если говорить про военную составляющую, то сегодняшние действия наших вооруженных сил как никогда лучше показывают уничтожение неонацистского режима», — подчеркнул депутат.

Швыткин отметил, что российские подразделения наступают и уничтожают ту энергетическую инфраструктуру, которая работает на военно-промышленный комплекс Украины.

22 декабря в Москве после взрыва автомобиля погиб начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных сил РФ, генерал-лейтенант Фанил Сарваров.

В Следственном комитете уточнили, что генерал погиб после взрыва самодельного взрывного устройства, которое установили под днищем его машины. Инцидент произошел на улице Ясеневой.

