На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Экс-судья, выстреливший в таксиста, выступит с последним словом 25 декабря

РИА Новости: судья в отставке Тришкин выступит с последним словом 25 декабря
true
true
true
close
судьироссии.рф

Экс-судья Альберт Тришкин, выстреливший в таксиста из травматического пистолета, выступит с последним словом в Видновском городском суде Московской области. Об этом сообщает РИА Новости.

«Последнее слово состоится 25 декабря», — сказала судья.

После этого суд удалится на постановление приговора.

Гособвинение запросило для судьи наказание три года лишения свободы условно.

Тришкин обвиняется в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести из хулиганских побуждений с применением оружия. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы сроком на пять лет.

Тришкин был назначен судьей военного суда в 2016 году. В июле этого года Высшая квалификационная коллегия судей удовлетворила прошение Тришкина об отставке.

Дорожный конфликт произошел в августе 2024 года. На суде выяснилось, что водитель прибыл в подмосковный Ленинский городской округ. Двигаясь задним ходом, таксист перегородил дорогу автомобилю Hyundai, в котором находился Тришкин. Между ними возник конфликт, в ходе которого экс-судья выстрелил в ногу своего оппонента.

Во время допроса Тришкин заявил, что случайно нашел травматический пистолет, из которого он ранил таксиста. Экс-судья утверждает, что сначала хотел припугнуть таксиста, однако когда водитель попытался выхватить оружие, он случайно выстрелил.

После происшествия бывший судья принес свои извинения пострадавшему и предложил денежную компенсацию в размере 600 тысяч рублей. Изначально потерпевший согласился, однако позже, после консультации с адвокатом, сумма компенсации была увеличена в десять раз. Такая сумма оказалась непосильной Тришкину.

Ранее полицейский заявил, что Тришкин хамил и матерился, когда он позвонил ему после инцидента со стрельбой в таксиста.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Россияне жалуются на потерю зрения после гриппа. Как в этом состоянии себе помочь
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами