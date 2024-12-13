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105 коротких предсказаний на Новый год — 2025: от смешных и шуточных до трогательных

Предсказания на бумажках на Новый год для китайского печенья и не только

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Sklo Studio/Shutterstock/FOTODOM
Новый год — время, когда всем хочется хоть немного поверить в волшебство. Так почему бы не устроить игру с предсказаниями в новогоднюю ночь. Она развеселит даже законченных реалистов и скептиков. Всего лишь нужно придумать пару десятков смешных или трогательных предсказаний, распечатать их на бумажках и предложить гостям вытянуть по одной или спрятать их в печеньях. Если придумывать лень, можно взять готовые, у «Газеты.Ru» на этот случай более 100 вариантов.

Какие бумажки с новогодними предсказаниями сделать — идеи Бумажки с новогодними предсказаниями о любви: 25 идей Бумажки с новогодними предсказаниями о карьере: 25 идей Бумажки с новогодними предсказаниями о здоровье: 25 идей Бумажки с шутливыми новогодними предсказаниями: 30 идей Как сделать в домашних условиях печенье с предсказаниями

Какие бумажки с новогодними предсказаниями сделать — идеи

Даже если вы не верите в гадания, знаки судьбы и приметы, попробуйте устроить в новогоднюю сессию с предсказаниями. Она сделает вечер веселее и точно заставит ваших домочадцев и гостей улыбнуться.

Когда речь заходит о предсказаниях на бумажках, в голову, как правило, приходят китайские печенья — хрустящие сладости из тонкого теста, в которые спрятаны небольшие бумажные полосочки. Их можно испечь самостоятельно или сделать вариант a la russe — сладкие орешки со сгущенкой, завернутые в обертку, в которой лежит «пророчество» на грядущий год.

Новогодние предсказания можно спрятать не только в сладости, но и в самые неожиданные места. Например, их можно использовать в декоре: прикрепить ленточкой к елочным игрушкам, положить в прозрачные новогодние шары или спрятать в стеклянную банку, из которой гости будут доставать записки случайным образом.

Еще один способ — поместить предсказания в миниатюрные подарочные коробочки, конверты или разместить их рядом с тарелками на праздничном столе. Не менее весело спрятать записки в пиньяту вместе с конфетами или приложить их к подарочным открыткам. Вариантов множество, главное — добавить немного творчества и волшебства.

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Sergey Dudikov/Shutterstock/FOTODOM

Бумажки с новогодними предсказаниями о любви: 25 идей

  • «Твоя половинка уже ближе, чем ты думаешь. Оглянись!»

  • «В Новом году любовь найдет тебя там, где ты меньше всего ее ожидаешь».

  • «Готовься к романтическим сюрпризам — они не за горами».

  • «Сердце твое будет переполнено счастьем — береги его!»

  • «Скоро твой дом наполнится звуками любви и смеха».

  • «Твои романтические мечты начнут сбываться».

  • «Старый друг может стать чем-то большим, чем просто друг».

  • «Будь готов к признанию, которое изменит твою жизнь».

  • «Цветы в твоей жизни будут не только в вазе — их подарит кто-то особенный».

  • «Любовь к себе — первый шаг к настоящей любви. Начни с этого!»

  • «Ты найдешь свою половинку в самой неожиданной ситуации».

  • «В новом году тебя ждет путешествие вдвоем».

  • «Наступает время счастливых обнимашек и добрых слов».

  • «Чувства, которые ты давно скрывал, раскроются и найдут ответ».

  • «Судьба готовит тебе романтическую встречу под звездами».

  • «Любовь — это больше, чем ожидание. Действуй!»

  • «Скоро тебе подарят сердечный подарок».

  • «Ты встретишь человека, который будет ценить твою улыбку больше всего».

  • «Год принесет гармонию и радость в отношения».

  • «Твой дом станет местом, где царит любовь».

  • «Скоро звезды подарят тебе встречу, которая перевернет твой мир».

  • «Любовь будет там, где ты ее совсем не ждешь — в очереди за кофе, например».

  • «Романтика в этом году будет, как в фильме. Главное, не забудь свой сценарий!»

  • «В твоей жизни появится человек, который научит тебя верить в чудеса».

  • «Твои мечты о любви станут яркими реальностью. Доверься судьбе!»

Бумажки с новогодними предсказаниями о карьере: 25 идей

  • «Новый год — новые горизонты. Карьерный рост неизбежен!»

  • «Твое хобби может стать твоей профессией. Дерзай!»

  • «Работа мечты ближе, чем ты думаешь. Верь в себя!»

  • «В этом году тебя ждет повышение — будь готов!»

  • «Твои идеи наконец-то заметят. Делись ими смелее».

  • «Удача на собеседованиях будет на твоей стороне».

  • «Новый проект принесет не только прибыль, но и вдохновение».

  • «Твои усилия оценят по достоинству. Жди награды!»

  • «Скоро ты станешь лидером в своей команде».

  • «Учись новому — это станет твоим козырем».

  • «Рабочие поездки откроют новые перспективы».

  • «Коллеги начнут относиться к тебе с большим уважением».

  • «Твоя смелость на работе принесет плоды».

  • «Новая идея принесет финансовый успех».

  • «В этом году ты найдешь свое призвание».

  • «Тебя ждет приятное признание твоих заслуг».

  • «Смена деятельности принесет радость».

  • «Год принесет возможность учиться за границей».

  • «Успех будет сопровождать тебя в каждом деле».

  • «Стань примером для других — тебе это по силам!»

  • «Новый год принесет тебе наставника, который поможет раскрыть твой потенциал».

  • «Твое имя скоро будет звучать на важных встречах. Будь готов к успеху!»

  • «В этом году ты откроешь для себя источник вдохновения, который поможет в работе».

  • «Судьба подкинет тебе шанс попробовать себя в новой роли. Не упусти его!»

  • «Кто-то из коллег станет твоим главным союзником на пути к успеху».

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LaKirr/Shutterstock/FOTODOM

Бумажки с новогодними предсказаниями о здоровье: 25 идей

  • «Твоя энергия в новом году будет безгранична!»

  • «Ты найдешь любимый вид спорта — это изменит твою жизнь».

  • «Твое тело скажет тебе «спасибо» за заботу».

  • «Правильный режим сна подарит новые силы».

  • «Скоро ты забудешь о недомоганиях — только береги себя».

  • «Новый год — идеальное время для детоксикации».

  • «Скоро ты испробуешь что-то из йоги или медитации».

  • «Ты будешь источником здоровья и вдохновения для других».

  • «Твое здоровье улучшится благодаря маленьким привычкам».

  • «Гармония в душе — это лучший рецепт для тела».

  • «Ты научишься по-настоящему отдыхать».

  • «Здоровое питание станет твоим союзником».

  • «Пешие прогулки подарят ясность ума».

  • «Ты полюбишь бег — даже если пока не веришь в это».

  • «В твоем рационе появится больше зелени — это изменит все!»

  • «Год принесет радость движения и легкость тела».

  • «Ты найдешь лучшего тренера, который поддержит тебя».

  • «Скоро ты почувствуешь себя на пике формы».

  • «Здоровье станет твоим главным богатством».

  • «Любовь к себе — лучший рецепт здоровья».

  • «Звезды шепчут: вода станет твоим лучшим другом. Не забудь про гидратацию!»

  • «Ты найдешь идеальный баланс между работой и отдыхом. Это изменит все».

  • «Год принесет новые привычки, которые сделают тебя сильнее и здоровее».

  • «Скоро ты откроешь для себя магию утренних зарядок. Да-да, именно ты!»

  • «В этом году спорт станет твоим лучшим развлечением».

Бумажки с шутливыми новогодними предсказаниями: 30 идей

  • «Новый год принесет мешок подарков. Ну, или носков и пены для бритья».

  • «Тебя ждет вкусная жизнь — особенно после пятой порции оливье».

  • «Готовься к неожиданным встречам. В лифте, например».

  • «Ты получишь премию… в виде конфеты».

  • «Звезды говорят: больше чая — меньше стресса».

  • «Скоро ты найдешь потерянный носок. Или нет».

  • «Год принесет тебе море смеха и реки чая».

  • «Ты станешь мастером спорта… по просмотру сериалов».

  • «Тебя ждет приключение — на диване с пледом».

  • «Новый год начнется с загадки: куда пропала зарядка?»

  • «Скоро ты освоишь новый рецепт — даже если не хотел».

  • «Звезды говорят: побольше шоколада — и все наладится!»

  • «Кот пророчит: больше сна и меньше суеты».

  • «Тебя ждет счастье. Ну, или новый мем».

  • «Гороскоп: деньги в руки — и сразу в магазин».

  • «Забудь про диеты — твоя красота не от них зависит!»

  • «Праздник пройдет весело. Если не забудешь торт!»

  • «Год будет отличным! Если утром включить чайник».

  • «Не переживай, все будет хорошо… но не сразу».

  • «Скоро ты станешь магистром шуток — начни с этой!»

  • «В новом году ты наконец разгадаешь загадку: почему колбаса в холодильнике постоянно пропадает?»

  • «Год будет богатым… на котиков в твоей ленте!»

  • «Ты станешь чемпионом мира по поеданию мандаринов. Готовься!»

  • «Скоро ты станешь владельцем богатства. Пакет с пакетами уже готов».

  • «Этот год принесет тебе успех. Главное — не забыть пароль от почты!»

  • «Тебя ждет неожиданная любовь… в виде бабушкиных пирожков».

  • «Скоро ты узнаешь, как открыть банку с первого раза. Жизнь наладится!»

  • «В новом году твой холодильник будет полон… только не забудь съесть все вовремя».

  • «Волшебство случится, если не забудешь выключить утюг».

  • «В твоей жизни появится нечто великое… например, очередь в супермаркете».

Как сделать в домашних условиях печенье с предсказаниями

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Aleksandra Baranoff/Shutterstock/FOTODOM

Чтобы добавить празднику веселья и и интриги, можно приготовить на новогодний стол или просто так печенья с предсказаниями. Самые популярные варианты — это всем известные «орешки» и китайские печенья. И то, и другое легко приготовить дома.

Печенье «орешки» с предсказаниями

Ингредиенты для теста «орешков» с предсказаниями:

  • мука — 350 г;

  • сливочное масло — 200 г (комнатной температуры);

  • сахар — 100 г;

  • яйца — 2 шт.;

  • разрыхлитель — 1 ч. л.;

  • щепотка соли.

Ингредиенты для начинки «орешков» с предсказаниями:

  • ванильный сахар или экстракт — по вкусу;

  • вареная сгущенка — 1 банка (около 380 г);

  • орехи (грецкие, фундук или арахис) — 100 г (по желанию);

Еще понадобится:

  • фольга или специальная крафт-бумага;

  • бумажки с предсказаниями (можно написать вручную или распечатать).

Способ приготовления печенья «орешки»:

Шаг 1 — подготовка теста. Взбейте масло с сахаром до однородной массы. Добавьте яйца, ваниль и щепотку соли, продолжайте взбивать. После просейте муку с разрыхлителем и постепенно вмешайте в масляно-яичную смесь. Замесите мягкое, эластичное тесто. Заверните его в пленку и отправьте в холодильник на 30 минут.

Шаг 2 — выпекание. Разделите тесто на шарики размером с грецкий орех. Смажьте маслом орешницу (или формочки-орешки). Уложите тесто в ячейки, и выпекайте до золотистого цвета.

Шаг 3 — выпекание. Добавьте в каждую половинку орешка начинку и склейте их между собой (печенье можно не полностью заполнять сгущенкой и положить предсказания внутрь, но велик риск, что даже так бумажка прилипнет к начинке, тогда извлекать ее и разворачивать будет не очень приятно).

Шаг 4 — добавление предсказаний. Напишите на бумажках короткие предсказания, или распечатайте на принтере. Возьмите обертки для каждого «орешка» (фольга или специальная крафт-бумага) и вложите внутрь записку с предсказанием. Заверните готовое печенье в обертку, чтобы предсказание стало сюрпризом при открытии.

Китайские печенья с предсказаниями

Ингредиенты для китайских печений с предсказаниями:

  • яичные белки — 2 шт;

  • сахарная пудра — 100 г;

  • мука — 70 г;

  • сливочное масло — 50 г (растопленное);

  • ванильный экстракт — 1 ч. л.;

  • щепотка соли.

Способ приготовления китайских печений с предсказаниями:

Шаг 1 — подготовка теста. Взбейте яичные белки с сахарной пудрой до однородности. Добавьте ваниль и щепотку соли. Постепенно вмешайте муку, затем добавьте растопленное масло. Тесто должно быть довольно жидким.

Шаг 2 — выпекание. Разогрейте духовку до 180°C. На противень, застеленный пергаментом, выложите тесто по чайной ложке, формируя тонкие круги диаметром 8—10 см. Выпекайте 5—7 минут, пока края не станут золотистыми.

Шаг 3 — добавление предсказаний. Сразу после выпечки, пока печенья горячие и пластичные, положите предсказание в центр круга. Сложите пополам, соедините края, а затем скрепите противоположные кончики, придав форму пельменя. Дайте остыть, чтобы печенье сохранило форму.

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