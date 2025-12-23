В Нижнем Новгороде при пожаре на плавкране погиб человек

МЧС: человек погиб во время пожара на плавкране в Нижнем Новгороде

В результате пожара на плавкране в затоне около Нижнего Новгорода погиб человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление МЧС России по Нижегородской области.

«К сожалению, один человек погиб», — говорится в сообщении ведомства.

О пожаре на плавкране несколькими часами ранее сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре. По данным ведомства, возгорание произошло вблизи акватории реки Волги при осуществлении работ судоходной компанией. Как сообщили в МЧС, огонь распространился на площади 100 кв. м, существует угроза распространения огня на другой плавкран.

