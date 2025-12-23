Минюст США сделал новое заявление о файлах из архивов Эпштейна

Минюст США заявил о ложных утверждениях против Трампа в файлах по делу Эпштейна

Часть опубликованных файлов по делу финансиста Джеффри Эпштейна содержит ложные утверждения против президента США Дональд Трампа. Об этом в соцсети X сообщил минюст США.

«Некоторые из опубликованных документов содержат недостоверные и сенсационные утверждения в отношении президента Трампа, которые были поданы в ФБР непосредственно перед выборами 2020 года. Эти утверждения являются необоснованными и ложными», — говорится в заявлении.

Минюст опубликовал часть материалов дела Эпштейна 20 декабря. Всего насчитывается около 3965 файлов, большинство из них — фотографии. Общий объем данных составляет 3 ГБ. Материалы разделены на четыре группы. Некоторые файлы представляют собой отдельные изображения, другие — многостраничные документы.

Эпштейн обвинялся в том, что с 2002 по 2005 год организовывал визиты в свой дом в Нью-Йорке на Манхэттене, а также на свой личный остров десятков несовершеннолетних девушек — при этом следствие установило, что самой младшей из приглашенных было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в полубессознательном состоянии в тюремной камере, но спасти его не удалось.

Ранее в Белом доме одной фразой оценили фотографию Клинтона в джакузи из файлов Эпштейна.