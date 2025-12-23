«Детское шампанское» предложили переименовать

Заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб предложил переименовать «детское шампанское» в «новогодний напиток». Об этом пишет ТАСС.

«Наименование «детское шампанское» ассоциируется со спиртными напитками и может вызвать у детей определенный интерес к ним, особенно, если это выпивается с родителями за одним столом. <...> Я считаю, что название «детское шампанское» надо сменить на «новогодний газированный напиток», — сказал он.

Гриб отметил, что яркие бутылки и их содержимое можно не запрещать.

До этого педиатр «СМ-Клиника» для детей Анастасия Мальцева рассказала, что этот напиток нельзя назвать полностью безобидным или нейтральным для детского организма. Она отметила, что, помимо высокого содержания сахара, в составе детского шампанского имеется лимонная кислота, которая может вызывать проблемы со здоровьем полости рта. Кислота, содержащаяся в таких напитках, разрушает зубную эмаль, а сахар может вызвать образование кариозных полостей.

