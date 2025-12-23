На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Цыганова возмутилась стриптизом под рэп Басты в театре

Певица Цыганова похватила осетин за критику скандального спектакля «Отелло»
close
Евгений Одиноков/РИА Новости

Певица Виктория Цыганова в Telegram-канале раскритиковала стриптиз под рэп Басты на спектакле «Отелло».

Речь идет о скандале, который произошел на постановке одноименной трагедии Уильяма Шекспира в Осетинском театре имени Тхапсаева. На премьере зрителей смутили песни рэпера Басты в спектакле, а также откровенные сцены с одной из героинь. Некоторые люди встали и покинули зал во время постановки.

Цыганова похвалила осетин за то, что те «не стерпели дешевые провокации». Она раскритиковала спектакль за вульгарность и назвала постановку неуместной. Артистка отметила, что в зале были маленькие дети.

«Возникает ощущение, что люди коллективно сошли с ума. Сначала «За деньги — да» Инстасамки в опере, теперь рэп Басты и полуголые танцы в трагедии Шекспира. С каких пор деятели культуры ориентируются не на лучших, а на худших? Шабаши и пляски на крестах уже до классического искусства добрались», — возмутилась певица.

Ранее в Башкирии артистки театра оперы и балета отказались выступать под хит Инстасамки.

