Участники СВО потребовали привлечь к ответственности бойца ММА Дивнича

Военнослужащие спецназа «Ахмат» призвали силовиков привлечь бойца ММА Макса Дивнича к ответственности за «разжигание межконфессиональной и межнациональной розни». Соответствующие кадры опубликовал ветеран спецоперации Евгений Рассказов в своем Telegram-канале.

На видео несколько десятков военных стоят с оружием в руках. Один из спецназовцев от лица всех обращается к органам прокуратуры, Следственному комитету, ФСБ и Министерству внутренних дел России и просит привлечь спортсмена в ответственности.

Рассказов назвал факт записи видеообращения абсурдом невообразимых оборотов.

Конфликт Дивнича и спецназа «Ахмат» тянется по меньшей мере с лета текущего года. Тогда широкую огласку получила драка в Луганске, участниками которой были спортсмен и один из бойцов «Ахмата».

Боец ММА уже отреагировал на новое видео «Ахмата» в своем Telegram-канале. Он расценил обращение спецназовцев к силовикам как лишнюю попытку по дестабилизации обстановки на фронте и тылу.

Ранее Дивнич заявил о необходимости провести специальную военную операцию внутри России.