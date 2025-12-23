Петросян обратилась к болельщикам после победы на чемпионате России

Петросян после победы на чемпионате России: спасибо за поддержку и за критику

Российская фигуристка Аделия Петросян поблагодарила в своем Telegram-канале болельщиков за поддержку на чемпионате России.

«Спасибо всем зрителям и специалистам и за поддержку, и за критику, я буду стараться дальше», — написала Петросян.

Петросян получила за произвольную программу 149,43 балла и 235,95 балла в сумме. В программе она не сумела чисто исполнить ни один из элементов ультра-си — на тройном акселе она сделала степ-аут, упала с четверного тулупа, а на втором четверном тулупе вместо четырех оборотов сделала два.

Петросян в сентябре 2025 года на квалификационном турнире к зимним Олимпийским играм — 2026 завоевала золото и гарантировала себе путевку на Олимпиаду.

Международный союз конькобежцев (ISU) в мае 2025 года одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

Ранее Александр Галлямов снял с себя серебряную медаль на награждении чемпионата России.