Украина попросила Польшу выдать российского археолога

RMF FM: прокуратура Польши получила просьбу об экстрадиции археолога Бутягина
Влад Аганов/YouTube

Польская прокуратура получила от украинской стороны просьбу об экстрадиции разыскиваемого Киевом и задержанного в Варшаве российского археолога Александра Бутягина. Об этом сообщает RMF FM.

В публикации отмечается, что ходатайство об экстрадиции поступило в окружную прокуратуру Варшавы. Польские прокуроры оценят правомочность просьбы Киева, в дальнейшем дело о выдаче Бутягина могут направить в суд.

По данным радиостанции, что прокуратура также, вероятнее всего, будет просить суд о продлении ареста сотрудника Эрмитажа, который заканчивается 13 января.

11 декабря радиостанция RMF FM сообщила, что польские спецслужбы по запросу Украины задержали сотрудника Эрмитажа российского археолога Александра Бутягина, якобы проводившего незаконные раскопки на территории Крыма. Это произошло на прошлой неделе, когда россиянин направлялся из Нидерландов на Балканы. Он проводил серию лекций в Европе.

13 декабря российская академия наук (РАН) призвала не допустить экстрадиции на Украину Бутягинана.

Ранее стало известно, что делал в Европе задержанный в Польше российский археолог.

