«Ломает стереотипы»: в чем сильные стороны главного тренера «Авангарда»

Хоккеист Серебряков: тренер «Авангарда» Буше ломает стереотипы
Алексей Мальгавко/РИА Новости

Главный тренер омского «Авангарда» Ги Буше благодаря двум образованиям психолога умеет найти подход к хоккеистам и не боится выходить за привычные рамки. Об этом в интервью «Газете.Ru» заявил вратарь команды Никита Серебряков.

«У него свое видение хоккея и тактики. Он ломает стереотипы, которые нам прививают детские тренеры. Едешь направо, а он говорит тебе, что нужно поехать налево, хотя ты всю жизнь только вправо двигался. И он начинает объяснять, почему. Ты его слушаешь — а он как ребенку тебе это разжевывает. Иной раз сидишь и думаешь: это настолько просто, элементарно. И оно срабатывает», — сказал спортсмен.

Серебряков констатировал, что от многих привычек тяжело избавиться и переучиться, особенно если игроку уже больше 25 лет. И команде понадобилось время, чтобы привыкнуть к требованиям наставника, но сейчас взаимопонимание налажено.

«Кроме того, у него два высших психологических образования. Мы постоянно живем с какой-то мотивацией: спичи, смешные истории. Он чувствует, когда нужно нас рассмешить, а где нужно быть серьезным; где надо на нас даже поорать, а где — наоборот, отпустить ситуацию», — заметил Серебряков.

Ранее Серебряков рассказал, какой команде может полезен Евгений Кузнецов.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
