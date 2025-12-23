«Ленинград» возглавил рейтинг самых дорогих новогодних артистов

Выступление «Ленинграда» на корпоративе обойдется в 20 млн рублей

Ранее группа «Ленинград» и Филипп Киркоров стали лидерами рейтинга артистов с самыми высокими гонорарами за выступления на новогодних корпоративах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на популярные ивент-агентства.

По данным представителей агентств, «Ленинград» берет за концерт от 20 млн рублей, а выступление Киркорова обойдется заказчику минимум в 12 млн рублей.

Григорий Лепс, по данным агентств, берет за новогодний концерт от 10 млн рублей, Леонид Агутин — от 8 млн рублей, а Любовь Успенская — от 5 млн рублей.

Востребованы в праздники в 2025 году также Татьяна Буланова, «Дискотека Авария», Полина Гагарина, Дима Билан и другие поп-звезды. Уточняется, что выступления самых популярных артистов нужно бронировать за полгода-год до события.

Накануне Игорь Николаев стал одним из самых невостребованных артистов перед Новым годом.

Ранее Сергей Лазарев показал удаленный клип Smash!!.