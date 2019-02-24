В Москве у студента украли часы и драгоценности на 1,8 млн рублей

В центре Москвы у студента третьего курса украли золотые часы, ювелирные украшения и деньги украли, передает РИА «Новости».

Ущерб оценивается в 1, 8 млн рублей.

В полицию обратился студент 1998 года рождения, по словам которого, 22 февраля по адресу улица Большая Дмитровка, дом 23, корпус 1 у него украли золотые часы, ювелирные изделия, мобильный телефон и 500 долларов, грабитель скрылся.

Как сообщили в ГУ МВД России по столицу возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК («Кража»).