Швейцарская полиция разыскивает украденный огромный стейк

Полиция в швейцарском кантоне Цуг призвала общественность помочь им найти огромный искусственный стейк, который был украден, сообщает The Local.

Полиция написала в твиттер, обратившись за помощью в поиске стейка размером с человека, который находился возле одного из ресторанов в городе Баар.

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«Если вы найдете его [стейк], не готовьте его. Присматривайте за ним, пока полиция не появится», — добавила полиция в твиттере.

Это не первый случай, когда в Швейцарии был украден гигантский искусственный мясной продукт, предназначенный для рекламных целей. В 2014 году в восточном регионе Тоггенбург злоумышленники унесли от дверей магазина двухметровую колбаску стоимостью €880. Позже ее нашли плывущей по реке Тур.