Песков отреагировал на сообщения о третьем подозреваемом по делу Скрипалей

<img src="//img.gazeta.ru/files3/945/12151945/upload-RIAN_5737047.HR-pic905-895x505-44065.jpg">

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отреагировал на информацию о третьем подозреваемом в отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он заявил, что эти утверждения никак не меняют позицию Москвы.

Реклама

«Вы знаете, точно так же, как мы комментировали сообщения о первом и втором человеке, которым вменяется то, что вменяется. Ничего здесь не меняется, наш подход остается прежним», — отметил Песков.

Ранее расследовательская группа Bellingcat сообщила, что третьего подозреваемого в отравлении Скрипалей якобы зовут Денис Сергеев.

4 марта 2018 года в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В Кремле отвергают обвинения властей Великобритании в адрес России о причастности к этому инциденту.

«Россия не имела и не имеет ничего общего с событиями в Солсбери. Россия никоим образом не причастна», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.