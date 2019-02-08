СК начал проверку из-за конфликта в самарской колонии

Следователи начали доследственную проверку после того, как в исправительной колонии №5 в Самаре произошел конфликт, в результате которого 15 заключенных получили ссадины и ушибы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Следственный комитет (СК) по региону.

По информации регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), инцидент произошел после ужина в пятницу, 8 февраля. Как отмечается, осужденные также подожгли матрасы в одном из отрядов, но возгорание удалось своевременно потушить.

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Уточняется, что в данный момент осматривается место происшествия, выясняются обстоятельства произошедшего. Колония работает в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что опасные преступники перессорились в саратовской колонии.