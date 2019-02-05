В Петербурге обнаружили цистерну с вонючей жидкостью

Сотрудники МЧС обнаружили цистерну и две канистры с веществом этилмеркаптан с неприятным запахом в районе станции Лигово в Петербурге, сообщает РИА «Новости».

На неприятный запах пожаловались в соцсетях жители нескольких районов. Вначале предположили, что произошла утечка газа, однако позже в районе свалки петербуржцы обнаружили ржавую цистерну с плохо пахнущим содержимым.

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«Сотрудники МЧС обнаружили одну цистерну и две канистры… Специалистами определено вещество, вызвавшее неприятный запах, — этилмеркаптан. Источник запахов из канистр ликвидирован, ведется работа по герметизации цистерны», — сказано в сообщении.

Этилмеркаптан — бесцветная легковоспламеняющаяся жидкость с неприятным запахом гнилой капусты. Вещество используется для производства снотворных средств, является одорантом для бытового газа.