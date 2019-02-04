Россиянин с килограммами кокаина задержан в Шереметьево
В аэропорту Шереметьево сотрудники таможни задержали россиянина с чемоданом, в котором были спрятаны 2,5 кг кокаина. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу ФТС.
Таможенники рассказали, что он прилетел из Латинской Америки, однако не уточнили страну отправления.
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«Наркотик белого цвета был расфасован в семь брикетов в полимерной упаковке, скрытых в стенках чемодана пассажира», — сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что в отношении россиянина заведено уголовное дело за контрабанду наркотических средств в особо крупном размере.
Ранее сообщалось, что в Кабо-Верде задержали 11 российских моряков за попытку контрабанды кокаина.