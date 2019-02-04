В Госдуме предложили лишать агрессивных учителей половины зарплаты
Депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил российскому министру просвещения Ольге Васильевой наказывать учителей, агрессивно обращающихся с детьми, понижением зарплаты. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам депутата, жестокость регулярно встречается в общеобразовательных учреждениях. Он подчеркнул, что уличенный в психологическом или физическом насилии над ребенком учитель не должен получать такое же количество денег, как и вкладывающий в них всю душу педагог.
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«В случае первого инцидента зарплата должна быть снижена на треть, а любой повторный случай предполагает, что зарплата такого педагога уменьшится вдвое», — сказал Чернышов.
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