Полицейского в Подмосковье зарезала жена
Стала известна причина гибели полицейского в Подмосковье, передает ТАСС.
Как отмечается, его зарезала жена на фоне бытового конфликта. По данным агентства, женщина насела один удар ножом мужу, в результате которого он скончался от полученных травм.
В настоящий момент подозреваемая задержана, следствие будет ходатайствовать о ее аресте.
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Уточняется, что погибший являлся сотрудником Селятинского отдела УМВД России Наро-Фоминского городского округа.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье зарезали полицейского.