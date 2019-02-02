Полицейского в Подмосковье зарезала жена

Стала известна причина гибели полицейского в Подмосковье, передает ТАСС.

Как отмечается, его зарезала жена на фоне бытового конфликта. По данным агентства, женщина насела один удар ножом мужу, в результате которого он скончался от полученных травм.

В настоящий момент подозреваемая задержана, следствие будет ходатайствовать о ее аресте.

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Уточняется, что погибший являлся сотрудником Селятинского отдела УМВД России Наро-Фоминского городского округа.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зарезали полицейского.