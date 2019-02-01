В Югре тело женщины примерзло к дому при -50°C

В ХМАО в Нижневартовском районе в городе Излучинск было обнаружено тело женщины, которое примерзло к жилому дому, передает РИА «Новости».

Специалистам пришлось применять специальное оборудование, чтобы направить в морг тело женщины, примерзшее к жилому дом.

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«Спасатели в присутствии сотрудников полиции и администрации при помощи специального оборудования произвели деблокирование примерзшего к опалубке дома тела женщины 1983 года рождения и передали сотрудникам морга», — говорится в сводке спасателей.

По данным источника, женщина могла покончить с собой.

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