Названа возможная причина пожара Кемерово

Пожар в жилом доме на проспекте Ленина в Кемерово, в результате которого пострадали семь человек, мог произойти из-за непотушенной сигареты или пепла. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что возгорание могло начаться из-за курения в состоянии алкогольного опьянения.

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В МЧС России отметили, что очаг пожара находился на шестом этаже дома.

Подчеркивается, что в результате происшествия в больницу были доставлены восемь человек, среди них трое детей.

Ранее сообщалось, что в Кемерово произошел пожар в жилом доме.