Число «заминированных» зданий в Иркутской области превысило 20

Неизвестные сообщили о заложенных взрывных устройствах в Иркутске, Иркутском районе и Ангарске, общее число организаций, уведомленных о минировании, достигло 23. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Источник рассказал, что среди объектов есть около десяти школ.

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«Это также Министерство по молодежной политике и агентство по туризму Иркутской области», — заявил источник.

Он не смог уточнить, проводилась ли в этих учреждениях эвакуация.

Ранее сообщалось, что в Чите и Улан-Удэ эвакуируют государственные органы. Также ранее источник сообщал, что в Иркутской области эвакуированы 11 крупных объектов.

В четверг, 24 января, массовые эвакуации произошли на Дальнем Востоке, в Южно-Сахалинске и Хабаровске. Их причиной также стали сообщения о заложенных взрывных устройствах. Информация о них не подтвердилась.