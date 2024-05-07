Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

МИД Белоруссии надеется, что Запад наладит диалог со страной

Алейник: точка невозврата в отношениях Белоруссии с Западом не пройдена

close
100%
Виталий Белоусов/РИА Новости

Белоруссия надеется, что Запад вернется к диалогу со страной, точка невозврата в отношениях не пройдена. Об этом заявил глава МИД Белоруссии Сергей Алейник РИА Новости.

«Мы искренне надеемся на то, что рано или поздно наши уважаемые западные партнеры ... вернутся в лоно здравомыслия и прислушаются к тем мыслям ..., которые призывают к деэскалации и к налаживанию диалога по мирному урегулированию всего клубка тех проблем, которые накопились в нашем регионе за последние годы», — сказал Алейник.

По его словам, реакции Запада на предложения Минска по налаживанию диалога пока нет.

Он добавил, что страна будет продолжать делать усилия, нацеленные на диалог.

До этого министр иностранных дел заявлял, что в Белоруссии надеются, что переговоры по урегулированию конфликта между РФ и Украиной возобновятся в правильном формате. Он также отметил, что Минск готов принять переговоры, которые будут способствовать восстановлению мира.

4 мая в МИД Белоруссии раскритиковали инициативу Швейцарии о переговорах по Украине без России.

Ранее в МИД Белоруссии заявили об обеспокоенности враждебной риторикой Запада.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами