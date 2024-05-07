МИД Белоруссии надеется, что Запад наладит диалог со страной

Белоруссия надеется, что Запад вернется к диалогу со страной, точка невозврата в отношениях не пройдена. Об этом заявил глава МИД Белоруссии Сергей Алейник РИА Новости.

«Мы искренне надеемся на то, что рано или поздно наши уважаемые западные партнеры ... вернутся в лоно здравомыслия и прислушаются к тем мыслям ..., которые призывают к деэскалации и к налаживанию диалога по мирному урегулированию всего клубка тех проблем, которые накопились в нашем регионе за последние годы», — сказал Алейник.

По его словам, реакции Запада на предложения Минска по налаживанию диалога пока нет.

Он добавил, что страна будет продолжать делать усилия, нацеленные на диалог.

До этого министр иностранных дел заявлял, что в Белоруссии надеются, что переговоры по урегулированию конфликта между РФ и Украиной возобновятся в правильном формате. Он также отметил, что Минск готов принять переговоры, которые будут способствовать восстановлению мира.

4 мая в МИД Белоруссии раскритиковали инициативу Швейцарии о переговорах по Украине без России.

Ранее в МИД Белоруссии заявили об обеспокоенности враждебной риторикой Запада.