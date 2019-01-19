Число задержанных в Париже «желтых жилетов» превысило 40

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В Париже задержаны 42 участника акций протестов «желтых жилетов». Об этом говорится в онлайн-трансляции BFM TV.

По данным телеканала, еще 49 протестующих в процессе столкновений с полицией задержали в Бордо.

Сообщается, что общее число протестующих во Франции в субботу, 19 января, превысило 84 тысячи.

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19 января во Франции десятую субботу подряд на улицы городов вышли «желтые жилеты»: протест против повышения цен на топливо вылился в массовые манифестации с требованием отставки президента страны Эммануэля Макрона.

Ранее сообщалось, что участники протестов «желтых жилетов» ворвались в тюрьму в Дижоне.