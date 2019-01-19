Адвокат Пола Уилана рассказал, откуда у него четыре гражданства

Адвокат Владимир Жеребенков, который представляет интересы задержанного по подозрению в шпионаже Пола Уилана, пояснил ситуацию с его четырьмя гражданствами. Об этом сообщает RT.

Он подтвердил, что американец фактически является гражданином четырех стран.

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«Дедушка родился в Ирландии — одно гражданство. Родители — в Лондоне (второе гражданство). Сам он родился в Канаде — третье гражданство. В 19 лет он поступил в полицию, соответственно, получил американское гражданство», — сказал Жеребенков.

Пол Уилан был задержан в Москве по подозрению в шпионаже 31 декабря 2018 года.

Ранее сообщалось, что задержанный в Москве за шпионаж Уилан назвал обвинения ошибкой.