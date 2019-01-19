В Благовещенске загорелся склад с полистеролом

Пожар на площади 1,2 тыс. кв. метров произошел на складе в Благовещенске, сообщает ТАСС.

В МЧС рассказали, что сообщение о пожаре поступило около 06.20 мск. Произошло возгорание складского помещения на площади 1250 кв. метров. Возгорание локализовано. Предварительно, пострадавших нет. Там добавили, что на складе хранится полистерол.

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Угрозы распространения огня на жилые дома в настоящее время нет. Пожар тушат 25 человек и восемь единиц техники.

На месте работает лаборатория для исследования воздуха. ПДК вредных веществ пока не зарегистрировано.