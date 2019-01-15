Радикалы попытались напасть на генконсульство России в Одессе

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Украинские радикалы устроили акцию возле здания российского генконсульства в Одессе в поддержку украинских моряков, суд над которыми проходит в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя посольства России на Украине.

Как отмечается, в ней приняли участие около 50 человек. Они зажгли дымовые шашки, выкрикивали антироссийские лозунги, бросали банки с краской в ворота представительства.

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«Правоохранители вовремя отреагировали, ущерб нанесен не был», — рассказал посол.

Уточняется, что двух участников акции задержали. Консульство работает в обычном режиме.

Ранее сообщалось, что в ЦИК заявили о порче в Одессе машин российских дипломатов.