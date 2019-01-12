Роспотребнадзор внес ясность в сообщения о зараженных гриппом мандаринах

Представители Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) заявили, что сообщения о мандаринах, которые якобы заражены гриппом и продаются на территории России, не соответствуют действительности. Заявление опубликовано на сайте ведомства.

Представители службы подчеркнули, что «случайным источникам информации» следует относиться с недоверием (в Роспотребнадзоре отметили, что эта информация распространялась в мессенджерах и социальных сетях). Также в ведомстве заверили, что проверяют все фрукты, которые поступают в продажу на территории России.

Ранее сообщалось, что полицейские возмутились подаренными мандаринами на Кавказе.