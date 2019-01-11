Задержан подозреваемый в ложном сообщении о бомбе на Павелецком вокзале

Полиция задержала мужчину, который по телефону сообщил заведомо ложную информацию об угрозе взрыва в здании Павелецкого вокзала. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД России по ЦФО.

«Подозреваемый в заведомо ложном сообщении о минировании Павелецкого вокзала мужчина задержан сотрудниками полиции», — сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что кинологи проверяют здание Павелецкого вокзала из-за сообщения о «минировании».