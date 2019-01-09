Песков: Россия не использует людей как пешек в «дипломатической игре»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность обмена арестованной в США россиянки Марии Бутиной на задержанного в России американца Пола Уилана. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что не слышал подобных заявлений, добавив, что Москва не использует людей в качестве пешек в «дипломатической игре».

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«В России ведут контрразведывательную деятельность в отношении тех, кто подозревается в шпионской деятельности, это — да, это на регулярной основе осуществляется», — сказал Песков.

Представитель Кремля также отметил, что ему неизвестны причины задержания Пола Уилана.

«Наверное, о причинах тоже ничего не могу сказать, были заявления наших специальных служб, где причина была изложена, и были также заявления министерства иностранных дел», — заключил Песков.

Ранее сообщалось, что Великобритания попросила доступ к задержанному в России Уилану.