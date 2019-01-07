В районе Дарданелл погиб российский капитан

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Власти Турции сообщили о смерти капитана судна «Канопус», который является гражданином России, вблизи от пролива Дарданеллы, заявил дежурный дипломат генерального консульства России в Стамбуле, передает РИА «Новости».

«К береговой охране Турции поступило сообщение от судна, что капитан корабля Юрий Черкасов найден мертвым в собственной каюте. В данный момент судно находится в порту рядом с городом Чанаккале», — сказал дипломат.

Сообщается, что сухогруз направлялся из Черного моря через Мраморное в сторону Дарданелл.