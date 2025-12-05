Раскрыт основной интерес США по вопросам Украины

Основным интересом США является прекращение военных действий на Украине. Это следует из документа о национальной стратегии, опубликованного на официальном сайте Белого дома.

«Основным интересом Соединенных Штатов является проведение переговоров о скорейшем прекращении боевых действий на Украине», — говорится в документе.

Как уточняется, это необходимо для «стабилизации евразийского пространства» и «снижения риска конфликта между Россией и европейскими государствами».

В ночь на 3 декабря в Кремле завершились переговоры российского лидера Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и Кушнером. Стороны не смогли найти компромисс по американскому мирному плану. По итогам встречи Юрий Ушаков заявил, что главным камнем преткновения остается территориальный вопрос, хотя часть американских предложений выглядит «более-менее приемлемой».

Представители США и РФ договорились не раскрывать деталей беседы. Во встрече также участвовал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев, он назвал переговоры продуктивными. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Ушаков заявил о готовности России продолжать работу с командой Трампа.