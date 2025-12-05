ФИФА на жеребьевке ЧМ-2026 вручит Дональду Трампу награду

Президент США Дональд Трамп примет участие в жеребьевке чемпионата мира 2026 года по футболу. Об этом сообщает Politico.

Церемония пройдет в Вашингтоне, где глава Международная федерация футбола (ФИФА) Джанни Инфантино представит Трампа в качестве лауреата Премии мира организации.

Во время жеребьевки будут сформированы 12 групп по четыре команды. Завершит мероприятие выступление группы Village People с композицией «YMCA», часто используемая в публичных выступлениях президента США.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в трех странах — США, Мексике и Канаде. В турнире примут участие 48 национальных сборных. Мундиаль стартует 11 июня, а финальный матч запланирован на 19 июля 2027 года.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Российские игроки пропустили чемпионат Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке на мундиаль 2026 года.

