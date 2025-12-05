Вице-мэра Нижнего Новгорода потребовали отправить под домашний арест по делу о взятках

Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста первому заместителю главы Нижнего Новгорода Сергею Егорову по делу о получении взятки. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала Московского районного суда города.

Представитель Следственного комитета заявил, что ходатайство предусматривает содержание под домашним арестом до 2 февраля 2026 года включительно.

3 декабря в Следственном комитете России сообщили о задержании Егорова по подозрению в получении взятки. По версии следствия, с февраля по август вице-мэр получил через посредника взятку в большом размере. За эти деньги он, как утверждается, собирался оказать содействие в организации незаконной коммерческой деятельности в регионе. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

В конце августа Егоров занял пост первого заместителя главы администрации Нижнего Новгорода, сменив на этой должности Илью Штокмана, который ушел на СВО осенью 2022 года. Штокман был задержан 26 сентября по обвинению в получении взятки в размере 55 млн руб. от строительной компании за содействие в заключении контрактов. В настоящее время Штокман находится в СИЗО.

