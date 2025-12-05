На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Две москвички по совету коуча набрали долгов на 29 млн рублей, чтобы стать богаче

Dmitrii Sakharov/Shutterstock/FOTODOM

Жительницы Москвы заняли 29 миллионов рублей, чтобы стать богаче по совету коуча из соцсетей. Об этом сообщает Baza.

По информации Telegram-канала, речь идет о коуче Надежде Матвиенко. Две девушки, Елизавета и Мелани, очарованные жизнью тренера по личностному росту, тоже захотели стать богаче.

На своих тренингах женщина якобы учила приходить к этому через продажу собственных курсов, деньги на которые можно получить, попросив в долг или оформив кредиты.

«Если девушки боятся брать кредиты и займы – значит, они не верят в себя, в свой успех и богатая жизнь вообще не для них», – сообщается в публикации.

За первый месяц обучения девушки заплатили миллион рублей. Позже Мелани потратила десять миллионов рублей, но богаче не стала.

Вторая подопечная Матвиенко, Елизавета, заняла 19 миллионов рублей. Она подала заявление на банкротство и скрывается от тех, кто давал ей деньги в долг. Тем не менее, в соцсетях она продолжает демонстрировать роскошную жизнь.

Ранее россиян предупредили о риске выгорания из-за стремления быть «осознанным» и «в ресурсе».

