Две москвички по совету коуча набрали долгов на 29 млн рублей, чтобы стать богаче

Жительницы Москвы заняли 29 миллионов рублей, чтобы стать богаче по совету коуча из соцсетей. Об этом сообщает Baza.
По информации Telegram-канала, речь идет о коуче Надежде Матвиенко. Две девушки, Елизавета и Мелани, очарованные жизнью тренера по личностному росту, тоже захотели стать богаче.
На своих тренингах женщина якобы учила приходить к этому через продажу собственных курсов, деньги на которые можно получить, попросив в долг или оформив кредиты.
«Если девушки боятся брать кредиты и займы – значит, они не верят в себя, в свой успех и богатая жизнь вообще не для них», – сообщается в публикации.
За первый месяц обучения девушки заплатили миллион рублей. Позже Мелани потратила десять миллионов рублей, но богаче не стала.
Вторая подопечная Матвиенко, Елизавета, заняла 19 миллионов рублей. Она подала заявление на банкротство и скрывается от тех, кто давал ей деньги в долг. Тем не менее, в соцсетях она продолжает демонстрировать роскошную жизнь.
