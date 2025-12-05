США хотят, чтобы Европа сама обеспечивала собственную оборону

Соединенные Штаты хотят, чтобы европейские страны взяли на себя ответственность за обеспечение собственной обороны. Об этом говорится в Стратегии национальной безопасности США, опубликованной Белым домом.

«Наша общая политика в отношении Европы должна быть направлена ​​на предоставление Европе возможности твердо стоять на ногах и действовать как группа сплоченных суверенных государств, в том числе путем принятия на себя основной ответственности за собственную оборону», — говорится в документе.

В начале сентября стало известно, что США намерены постепенно сворачивать программы военной помощи для граничащих с Россией стран Восточной Европы. Тем самым Вашингтон хочет подтолкнуть государства континента к тому, чтобы они больше вкладывались в собственную оборону. Получателями этих средств ранее были в основном Литва, Латвия и Эстония. В Европе к этому шагу отнеслись с тревогой и сейчас пытаются получить от США дополнительные разъяснения. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ЕС потребовали получить от США ясность по выводу войск с континента.