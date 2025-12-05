На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
При атаке дрона на поселок в Белгородской области пострадали мирные жители

Гладков: два человека получили ранения при атаке БПЛА на Борисовку
Telegram-канал Настоящий Гладков

Два мирных жителя пострадали в результате атаки украинского дрона на поселок Борисовка в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, мужчины получили осколочные ранения ног. Врачи скорой помощи на месте оказали им необходимую медицинскую помощь.

«От предложенной транспортировки в стационар пострадавшие отказались», — говорится в заявлении.

Гладков рассказал, что вследствие детонации беспилотного летательного аппарата (БПЛА) один многоквартирный дом получил повреждения. Также урон был нанесен двум коммерческим и одному административному зданию, трем автомобилям.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб. Другая информация о последствиях удара уточняется, добавил губернатор.

Утром 5 декабря Минобороны РФ заявило, что ночью над территорией страны сбили 41 украинский дрон самолетного типа. В Самарской области и Крыму перехватили по девять целей, в Саратовской области — восемь. По семь БПЛА ликвидировали в Ростовской и Волгоградской областях, один — в Краснодарском крае.

Ранее в Государственной думе РФ предложили ответить «Орешником» на атаки украинских беспилотников на страну.

