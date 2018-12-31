СК возбудил уголовное дело после обрушения дома в Магнитогорске

<img src="//img.gazeta.ru/files3/337/12048337/RIAN_5656475.HR-pic905-895x505-941.jpg">

Следственный Комитет возбудил уголовное дело после взрыва газа и обрушения дома в Магнитогорске. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Кроме того, как отмечается в сообщении, дело будет расследовать центральный аппарат СК.

Реклама

«Следствие рассматривает все возможные версии произошедшего. В настоящее время приоритетной версией является взрыв бытового газа. Количество пострадавших уточняется», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее стало известно, что глава МЧС Евгений Зиничев вылетает в Магнитогорск.