СК возбудил уголовное дело после обрушения дома в Магнитогорске
Следственный Комитет возбудил уголовное дело после взрыва газа и обрушения дома в Магнитогорске. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Кроме того, как отмечается в сообщении, дело будет расследовать центральный аппарат СК.
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«Следствие рассматривает все возможные версии произошедшего. В настоящее время приоритетной версией является взрыв бытового газа. Количество пострадавших уточняется», — говорится в заявлении ведомства.
Ранее стало известно, что глава МЧС Евгений Зиничев вылетает в Магнитогорск.