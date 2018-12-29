Последствия схода лавины в Хабаровском крае попали на видео

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Местный житель заснял на видео последствия схода лавины в поселке Многовершнный Хабаровского края. Запись была опубликована на видеохостинге YouTube.

На кадрах видно, что первый этаж жилого дома почти полностью завален снегом, подъезды здания заблокированы.

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Другие постройки из-за снегопада практически не видно.

29 декабря в поселке Многовершиннный Хабаровского края сошла лавина, в регионе объявлен режим ЧС.

Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС спасли из под снежных завалов десятого сотрудника золотодобывающего предприятия.